Forlì, rubano cosmetici al Punta di Ferro e una tuta al “Formì”: scoperti dai Carabinieri

Mercoledì scorso i Carabinieri di Ronco hanno denunciato tre cittadini stranieri per furto aggravato in concorso. I Carabinieri sono intervenuti presso il centro commerciale “Punta di Ferro” allertati dal personale addetto alla sicurezza che aveva notato, 3 giovani, aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del Conad. I tre ragazzi, che si erano appena allontanati dal Conad trafugando prodotti per la cosmesi e la cura del corpo - per un valore di circa 70 euro - sono stati rintracciati dai militari operanti all’interno dei servizi igienici dove, nel frattempo, si erano recati. Colti in flagranza non hanno saputo dare spiegazioni di ciò che stavano facendo.

Sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso oltre ai prodotti di cosmesi, anche di capi di abbigliamento trafugati presso il negozio “New Yorker Italia” sito nell’area “Formì” - uno di loro indossava, sopra i propri vestiti, una tuta ginnica del valore di 50 euro circa, presa poco prima dagli scaffali del predetto negozio. Al termine delle formalità di rito, dopo avere acquisito le immagini sul luogo del furto e avere rinvenuto la merce trafugata, a carico dei tre giovani, già noti ai militari operanti, è scattata la denuncia per furto continuato aggravato in concorso.