Forlì, rubano al supermercato, trovati senza permesso di soggiorno

FORLI’. Un’operazione mirata dei Carabinieri di Forlì ha portato all’arresto di due giovani sorpresi in flagrante mentre tentavano di rubare all’interno di un supermercato. L’episodio, avvenuto nel corso del fine settimana, è solo uno dei risultati dei controlli intensificati dalle Stazioni di San Martino in Strada e Castrocaro Terme, volti alla prevenzione dei reati, al controllo stradale e al contrasto delle attività illecite.

I due giovani sono stati bloccati dai militari mentre asportavano merce dagli scaffali del supermercato. La refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. Durante l’identificazione, è emerso che i due erano sprovvisti di regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale. Per questo motivo, oltre all’accusa di tentato furto aggravato, sono stati anche denunciati per irregolarità sul territorio nazionale.

A complicare ulteriormente la posizione dei due, è stato il ritrovamento di alcuni grammi di hashish in loro possesso. La sostanza stupefacente, che secondo le prime dichiarazioni era destinata all’uso personale, è stata sequestrata amministrativamente. I giovani sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena come assuntori di sostanze stupefacenti.

L’attività dei Carabinieri non si è limitata all’arresto al supermercato. Nel medesimo contesto di intensificazione dei controlli, svolti prevalentemente in orario serale e notturno, la Procura della Repubblica di Forlì ha ricevuto diverse denunce.

Un giovane è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di uno smartphone rubato la sera precedente all’interno del Parco Franco Agosto di Forlì. Il cellulare è stato recuperato e restituito al proprietario.

A Castrocaro Terme, due giovani sono stati denunciati in concorso per furto aggravato dopo essere stati sorpresi con una bicicletta asportata poco prima nel centro abitato. Il velocipede è stato sequestrato in attesa di essere restituito.

Un automobilista è stato invece denunciato per violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro e sottrazione/danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. L’uomo è stato sorpreso alla guida della propria autovettura in una località lontana dalla sua abitazione, nonostante il veicolo fosse stato sottoposto a sequestro amministrativo da un Comando della Polizia Locale del Ravennate, con l’obbligo di custodia.

Infine, un uomo è stato denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente, poiché trovato in possesso di circa 2 grammi di droga e materiale idoneo al confezionamento in dosi.