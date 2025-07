Forlì, ruba vestiti al centro commerciale: arrestato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Forlì hanno arrestato un giovane straniero per “furto aggravato”, poiché veniva intercettato dai carabinieri della Stazione di Ronco e trovato in possesso di indumenti per un valore complessivo di circa 300 euro asportati all’interno di due esercizi pubblici del centro commerciale, poi restituiti alle parti lese. L’uomo al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma Carabinieri in attesa della convalida, che si è tenuta il giorno successivo, nel corso della quale il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto.