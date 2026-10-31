Forlì, ruba la cassetta delle offerte dalla camera mortuaria: bloccato dal familiare di un defunto e arrestato

Ha preso la cassetta delle offerte lasciata in memoria di un defunto nella camera mortuaria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e si è allontanato. Il gesto però non è passato inosservato: un familiare di un altro defunto lo ha rincorso e bloccato. Sul posto è intervenuto l’agente del posto di Polizia dell’ospedale, che ha arrestato l’uomo mentre cercava di divincolarsi e fuggire. Si tratta di un italiano con precedenti. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato i soldi sottratti, 119,30 euro, che sono stati restituiti ai parenti del defunto. All’udienza il giudice ha convalidato l’arresto e lo ha condannato.