Forlì, ruba deodoranti, caffè e birra al supermercato: arrestato in flagranza

Nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre, la Polizia Locale di Forlì ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di un uomo sorpreso a sottrarre merce all’interno di un supermercato cittadino nella zona dei Portici.

La pattuglia in abiti civili ha notato il comportamento sospetto di un individuo, già noto agli agenti del Comando per diversi precedenti di polizia. Dopo aver pagato alcuni beni di modico valore, l’uomo infatti ha cercato di uscire rapidamente dal punto vendita occultando sotto la giacca una borsa contenente prodotti non registrati alla cassa. La persona, un 39enne di origine marocchina, già denunciato tra l’altro due volte dalla Polizia Locale per occupazione abusiva di immobile e furto di energia elettrica, aveva occultato numerosi articoli, tra cui confezioni di caffè, deodoranti e lattine di birra, per un valore complessivo di circa 100 euro.

La merce, ancora integra, è stata restituita al Direttore del supermercato, che ha formalizzato querela e la persona è stata accompagnata nei locali del Comando per le procedure di rito. L’uomo è stato infatti arrestato e su disposizione del Sostituto Procuratore di Forlì è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del giudizio.