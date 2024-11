Nei giorni scorsi i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Forlì sono stati impegnati in mirate attività di contrasto contro i furti.

Dopo aver appreso del furto di una costosa bicicletta elettrica, avvenuto davanti al Tribunale di Forlì, i carabinieri, dagli accertamenti svolti riconoscevano e, dopo neanche un’ora, rintracciavano l’autore in centro. Dagli ulteriori riscontri effettuati dai militari si accertava che la bicicletta rubata era stata poco prima rivenduta ad un negoziante di Cesena. Giunti prontamente in tale punto vendita gli operanti, procedendo al controllo dell’attività commerciale dove, nel seminterrato annesso, non solo rintracciavano la bicicletta (sequestrata ed in fase di restituzione alla legittima proprietaria) ma ne recuperavano altre cinque, della stessa tipologia, unitamente a dei carica batterie elettriche e ad un monopattino, tutto materiale pronto per essere rivenduto illecitamente poiché ritenuto provento di vari furti avvenuti nel circondario. Fatte le dovute verifiche, i militari rintracciavano anche il proprietario di una delle ulteriori biciclette recuperate, mentre per il restante materiale, opportunamente sequestrato, sono ancora in corso accertamenti finalizzati ad individuarne i legittimi proprietari.

Conclamate le responsabilità dei soggetti, il 25enne italiano è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì perché ritenuto presunto responsabile di furto aggravato mentre il proprietario del negozio, un 30enne straniero, denunciato alla stessa Autorità Giudiziaria perché ritenuto presunto responsabile di ricettazione delle ulteriori biciclette rinvenute.