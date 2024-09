Forlì, ruba bancomat e fa spese in centro

Ha rubato la borsa che una donna aveva lasciato incautamente sul sedile dell’auto, poi con la carta bancomat della derubata ha fatto acquisti in diverse tabaccherie e negozi del centro, prima che la tessera fosse bloccata. Subito i carabinieri si sono messi sulle sue tracce per risalire all’autore, seguendo le transazioni economiche. E’ successo ieri mattina. L’automobilista ha subito il furto nella zona di viale Roma. Era scesa dall’auto, lasciando la borsa sul sedile, minuti sufficienti perchè una mano ignota aprisse lo sportello e prendesse il bottino. All’interno la carta bancomat. La derubata non si è accorta immediatamente del furto subito.

Infatti il ladro ha avuto il tempo di avvicinarsi al centro storico e fermarsi in diversi esercizi, tra i quali anche alcune tabaccheria, per effettuare acquisti e pagamenti. Una volta scattato l’allarme i Carabinieri di Forlì hanno seguito le tracce dei vari pagamenti arrivando fino alla piazza Saffi, cercando elementi utili ad individuale l’autore del furto.