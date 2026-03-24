Forlì, ruba al supermercato: scatta la denuncia

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Forlì hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. I controlli, attuati nelle aree ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di cinque persone.

Denunciato un uomo per “furto aggravato” poiché, durante il controllo, veniva trovato in possesso di beni, del valore di circa 60 euro, sottratti ad un supermercato, al cui responsabile sono poi stati restituiti.

Denunciati due giovani per “porto abusivo di oggetti atti ad offendere” poiché, controllati di notte e per segnalato atteggiamento sospetto, venivano trovati in possesso, senza giustificato motivo, di un bastone e un tirapugni, sottoposti a sequestro penale. Inoltre, uno di loro, ed un altro giovane, avevano anche due dosi di hashish, destinate ad uso personale e, pertanto, sono segnalati alla Prefettura, con il sequestro amministrativo delle sostanze.

Infine, denunciati due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sorpresi alla guida dei propri veicoli sono risultati con un tasso alcolemico rispettivamente di circa 2 g/l e 1.4 g/l, di gran lunga superiori a quello consentito dalla legge. Le patenti di guida sono state ritirate ed i veicoli sottoposti a fermo amministrativo.