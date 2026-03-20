Forlì, ruba 7mila euro di materiale da un cantiere: il ladro scoperto e denunciato

Forlì
  • 20 marzo 2026
Forlì, ruba 7mila euro di materiale da un cantiere: il ladro scoperto e denunciato

Prosegue con risultati concreti l’attività investigativa della Polizia Locale di Forlì contro i reati predatori. Determinanti, ancora una volta, la videosorveglianza e il lavoro dell’Unità Antidegrado. È di circa 7mila euro il valore del materiale edile sottratto da un cantiere nel quartiere Bussecchio. A seguito della denuncia presentata, gli agenti dell’Unità Antidegrado hanno avviato un’attività d’indagine che, in tempi rapidi, ha portato all’identificazione del presunto autore. Fondamentale l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona, che ha consentito di ricostruire con precisione i movimenti successivi al furto e raccogliere elementi utili all’individuazione del responsabile. L’uomo è stato denunciato a piede libero all’Autorità giudiziaria.

Bici rubata a scuola: ladro individuato, mezzo recuperato e restituito

Secondo intervento concluso con esito positivo riguarda il furto di una bicicletta avvenuto all’interno dell’area recintata della scuola media “Caterina Sforza”. Uno studente aveva parcheggiato la propria mountain bike, una SMP nera e arancione del valore di circa 350 euro, assicurandola con una catena. Al suo ritorno, però, il mezzo era scomparso. Le indagini, sviluppate attraverso la visione delle telecamere cittadine, hanno permesso di ricostruire l’accaduto: un uomo si era introdotto nell’area, aveva forzato il lucchetto e si era allontanato a piedi in direzione della stazione ferroviaria.

Le immagini hanno consentito agli agenti di riconoscere il responsabile, già noto alle forze dell’ordine. Nei giorni successivi la bicicletta è stata rinvenuta nella sua disponibilità, recuperata e restituita al legittimo proprietario. L’uomo è stato denunciato per furto.

L’assessore Bartolini: “Il lavoro produce effetti concreti”

Così l’assessore alla Sicurezza Luca Bartolini: “Questi risultati dimostrano che il lavoro di controllo e di indagine produce effetti concreti: individuare i responsabili e restituire ai cittadini ciò che è stato loro sottratto. La videosorveglianza e la presenza operativa delle nostre unità rappresentano strumenti fondamentali. Un plauso va al Comando della Polizia e in particolare all’Unità Antidegrado e alla nuova Unità Centro Storico per l’impegno quotidiano. La linea dell’Amministrazione è chiara: più controlli, più indagini e risposte puntuali ai cittadini”.

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