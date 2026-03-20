Forlì, ruba 7mila euro di materiale da un cantiere: il ladro scoperto e denunciato

Prosegue con risultati concreti l’attività investigativa della Polizia Locale di Forlì contro i reati predatori. Determinanti, ancora una volta, la videosorveglianza e il lavoro dell’Unità Antidegrado. È di circa 7mila euro il valore del materiale edile sottratto da un cantiere nel quartiere Bussecchio. A seguito della denuncia presentata, gli agenti dell’Unità Antidegrado hanno avviato un’attività d’indagine che, in tempi rapidi, ha portato all’identificazione del presunto autore. Fondamentale l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona, che ha consentito di ricostruire con precisione i movimenti successivi al furto e raccogliere elementi utili all’individuazione del responsabile. L’uomo è stato denunciato a piede libero all’Autorità giudiziaria.

Secondo intervento concluso con esito positivo riguarda il furto di una bicicletta avvenuto all’interno dell’area recintata della scuola media “Caterina Sforza”. Uno studente aveva parcheggiato la propria mountain bike, una SMP nera e arancione del valore di circa 350 euro, assicurandola con una catena. Al suo ritorno, però, il mezzo era scomparso. Le indagini, sviluppate attraverso la visione delle telecamere cittadine, hanno permesso di ricostruire l’accaduto: un uomo si era introdotto nell’area, aveva forzato il lucchetto e si era allontanato a piedi in direzione della stazione ferroviaria.

Le immagini hanno consentito agli agenti di riconoscere il responsabile, già noto alle forze dell’ordine. Nei giorni successivi la bicicletta è stata rinvenuta nella sua disponibilità, recuperata e restituita al legittimo proprietario. L’uomo è stato denunciato per furto.