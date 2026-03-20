Forlì, ruba 7mila euro di materiale da un cantiere: il ladro scoperto e denunciato

Prosegue con risultati concreti l’attività investigativa della Polizia Locale di Forlì contro i reati predatori. Determinanti, ancora una volta, la videosorveglianza e il lavoro dell’Unità Antidegrado. È di circa 7mila euro il valore del materiale edile sottratto da un cantiere nel quartiere Bussecchio. A seguito della denuncia presentata, gli agenti dell’Unità Antidegrado hanno avviato un’attività d’indagine che, in tempi rapidi, ha portato all’identificazione del presunto autore. Fondamentale l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona, che ha consentito di ricostruire con precisione i movimenti successivi al furto e raccogliere elementi utili all’individuazione del responsabile. L’uomo è stato denunciato a piede libero all’Autorità giudiziaria.