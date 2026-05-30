Forlì, ruba 60 euro in monetine dal distributore automatico del capannone: 38enne arrestato

Giovedì 28 maggio a Forlì, i Carabinieri della Stazione di Ronco, hanno arrestato un 38enne, italiano senza fissa dimora, responsabile di “furto pluriaggravato”.

Nella nottata, presso un’azienda di costruzioni nella zona artigianale di via Enrico Fermi del capoluogo forlivese, scattava l’allarme intrusione. I carabinieri, allertati dall’istituto di vigilanza - che, da remoto, accertava la presenza di una persona all’interno di un capannone – raggiungevano immediatamente la ditta e individuavano e bloccavano un uomo, che indossava uno zainetto mentre usciva dalla recinzione laterale e tentava di scappare. Il successivo accesso, effettuato con la presenza dei proprietari nel frattempo giunti sul posto, consentiva di verificare che il fermato, dopo aver divelto una finestra del cancello, si era introdotto nel capannone dove, utilizzando due leve metalliche presenti in un magazzino, aveva forzato un distributore automatico di caffè, impossessandosi di tutte le monete contenute. La refurtiva - ossia monete del valore complessivo di una sessantina di euro, rinvenute nello zaino - è stata restituita all’avente diritto.

Al termine delle formalità di rito l’uomo, già noto per analoghe vicende penali, è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura di Forlì, trattenuto nella camera di sicurezza del comando Carabinieri, in attesa della convalida e l’eventuale giudizio. Nel corso dell’udienza, che si è tenuta nella giornata successiva presso il Tribunale di Forlì, il Giudice ha convalidato l’arresto.