Forlì, Rosaria Tassinari presenta la sua candidatura alle elezioni europee: “Crediamo in un’Europa che rispetta imprese e lavoratori”

Questa mattina a Roma nel corso del consiglio nazionale di Forza Italia è stata presentata la candidatura di Rosaria Tassinari alle prossime elezioni in programma l’8 ed il 9 giugno. “Il Presidente Tajani, nel presentare anche la sua candidatura, ha illustrato i punti programmatici chiave della nostra proposta per il prossimo parlamento europeo – dice Rosaria Tassinari – crediamo in un’Europa che non rinnega, anzi esalta le sue radici cristiane; che mette le imprese nelle condizioni di lavorare sempre nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente, in una Unione Europea meno burocratica e in grado di proteggere ed aiutare le famiglie fragili. La nostra campagna elettorale sarà un continuo confronto con il territorio ed in particolare con gli amministratori locali che sono la vera cinghia di trasmissione tra le istituzioni ed i cittadini. Anche per questo ho voluto essere presente a questo appuntamento assieme al segretario di Forza Italia per Forli, Joseph Catalano e a Giuseppe Petetta, assessore a Forli e capolista della lista di Forza Italia alle prossime amministrative. Le elezioni Europee sono molto importanti perché molte delle decisioni che vengono prese a Bruxelles producono i loro effetti sulla vita di tutti i giorni di persone, famiglie ed imprese. Ecco perché è fondamentale recarsi al voto e in particolare scegliere i partiti che faranno parte della prossima maggioranza del Parlamento Europeo e saranno quindi in grado di incidere concretamente nelle scelte”.