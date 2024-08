Forlì. Romiti e Cava, è allarme rifiuti

I quartieri Romiti e Cava lanciano l’allarme contro l’abbandono di rifiuti e chiedono maggiore attenzione ad Alea e Comune, anche con un inasprimento delle sanzioni per i furbetti che non rispettano l’impegno di chi fa raccolta differenziata regolarmente. Un grido d’allarme quello che arriva dai due quartieri, probabilmente estendibile anche ad altre zone della città.

«Alea Ambiente ci è stata vicina durante l’alluvione – dice il coordinatore del Comitato di quartiere Romiti, Stefano Valmori –, però adesso stiamo tornando indietro. L’emergenza abbandoni non ci ha mai lasciato, già prima del disastro del maggio 2023. Ora, a quasi 16 mesi di distanza, le cose sono peggiorate anche rispetto agli anni precedenti. Bisogna che Alea e Amministrazione si mettano al tavolo, magari confrontandosi anche con i quartieri che sono disponibili, per decidere procedure e metodologie per stoppare questi personaggi che stanno deturpando le nostre zone. Non possiamo essere noi volontari a sostituire Alea, possiamo aiutare, ma non rimpiazzare la società».

Maurizio Naldi, vicecoordinatore dei Romiti, ma volontario molto attivo alla Cava, conferma: «Siamo molto arrabbiati. Nella fase pre alluvione avevamo contatti diretti con operatori di Alea che raccoglievano le segnalazioni o anche con gli autisti, che arrivavano subito a ritirare i rifiuti. Ultimamente questo filo diretto si è rotto. Sembrava che ci fosse la volontà di mantenere questa collaborazione, però non è stato così. I quartieri possono essere determinanti dal punto di vista organizzativo. I punti chiave che chiediamo si possono riassumere così: velocità nel recupero sugli abbandoni; lotta investigativa per identificare i responsabili; lavoro per trovare gli utenti mancanti, cioè cittadini che si capisce che non hanno i bidoni; aumentare gli accertatori ambientali; fototrappole».

Articolo completo sul Corriere in edicola