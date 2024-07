Forlì, rock contro liscio all’Arena

Un contest senza vinti e vincitori, senza stress né ansie, ma fatto di musica, amicizia e divertimento: succede sabato 20 luglio alle 21 all’arena della Rocca di Ravaldino, a Forlì, con “Liscio vs rock”, ossia Santa Balera versus Ranaway. I primi, la “generazione Z” della musica tradizionale romagnola, hanno già calcato il palco di Sanremo con l’orchestra di Mirko Casadei, i “rockettari” dal canto loro hanno partecipato all’edizione 2021 di “Sanremo Rock” e nel 2023 a “Tu sì qui vales”. E molto di questo nasce proprio a Forlì, a CosaScuola Music Academy, grazie anche alla collaborazione con il Mei di Faenza e il suo patròn, Giordano Sangiorgi. «Quella presentata da Umberto Scida e da Livio Camorani – precisa Luca Medri, fondatore e direttore artistico di CosaScuola – sarà una “battle” a suon di note musicali per divertirsi e divertire il pubblico. L’intento è infatti condividere con la città un percorso di formazione che ha impegnato i ragazzi per mesi, e che contrappone giocosamente due generi come la musica della tradizione e il rock». Ingresso: offerta libera. Informazioni: www. cosascuola.it.