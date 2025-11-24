Forlì, Rocca Experience: successo per il primo tuffo nella storia

Oltre 400 persone hanno partecipato al primo appuntamento della nuova rassegna “Forlì Rocca Experience” alla Rocca di Ravaldino, promossa dell’assessorato al Turismo del Comune di Forlì.

L’evento ha visto la partecipazione di pubblico del forlivese e province limitrofe, coinvolto in laboratori per bambini, visite guidate, degustazioni e percorsi sensoriali per riscoprire ambientazioni e costumi d’epoca. La Rocca era allestita con arredi storici e animata da figuranti in abiti rinascimentali.

L’assessore Kevin Bravi ha commentato: ”Experience in Rocca è un evento nel quale convivono cultura, intrattenimento esperienziale, rievocazione storica, valorizzazione dell’enogastronomia e del cibo locale, espressioni di identità culturale. Un’atmosfera storica unica e inedita, che ha saputo intercettare i gusti e la voglia di socialità delle nostre famiglie e di numerosi turisti”.

La rassegna è organizzata in collaborazione con Coop Atlantide, Condotta Slow Food Forlì, Strada dei Vini e Sapori e l’associazione di Rievocazione Storica Il Drago di Forlì.

Prossimi appuntamenti gratuiti: domenica 30 novembre, sabato 6 e 13 dicembre, e domenica 28 dicembre, dalle 15:00 alle 19:00.