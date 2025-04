Forlì, Rocca di Ravaldino: oltre 25mila presenze in un anno

Oltre 25.000 presenze tra cultura, arte, spettacolo e intrattenimento: è questo il fortunato bilancio di un anno dalla riapertura della Rocca di Ravaldino.

C’era grande attesa dodici mesi fa, quando il 13 aprile 2024 la Rocca di Ravaldino riapriva le sue porte dopo gli importanti lavori di recupero e restauro di uno dei luoghi più identitari della città. E i dati hanno confermato le aspettative raccontando la rinascita autentica di questo ambiente altamente evocativo.

Uno spazio che ha saputo divenire luogo di comunità e aggregazione grazie alla capacità dell’Amministrazione comunale di renderlo un’area polifunzionale. Oltre al naturale ruolo di monumento simbolo del Rinascimento forlivese reso possibile dalla regolare apertura in ogni week-end e festività, la Rocca è divenuta infatti punto di riferimento dell’intrattenimento estivo forlivese con un’area attrezzata dedicata che ospita la rassegna serale Arena Rocca e attraverso la proposta di un ricco calendario di eventi musicali, spettacoli comici, cinema sotto le stelle e incontri culturali.

“I dati positivi della Rocca ci incoraggiano a proseguire nel percorso intrapreso volto a valorizzare il nostro patrimonio storico-monumentale e a far innamorare di nuovi i forlivesi della loro città - dichiara il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno. Questa Amministrazione ha un’idea ben precisa e una strategia molto chiara di cultura: condivisa, semplice e davvero per tutti”.

L’offerta culturale della Rocca è stata arricchita ulteriormente da eventi che hanno saputo restituire al pubblico l’atmosfera di un’epoca affascinante, dominata dalla figura carismatica di Caterina Sforza: il Festival di Caterina, esibizioni di rievocatori storici, visite guidate in costume e ambientazioni fedelmente ricostruite. Le visite guidate gratuite, promosse dall’Assessorato alla Cultura con la propria Unità Musei anche grazie alla collaborazione di ConfGuide Forlì-Cesena, hanno sempre registrato il sold-out.

Non solo: per gli amanti del buongusto, in più occasioni le serate in Rocca hanno visto la presenza di food truck aperti a un largo pubblico di giovani e famiglie.

Di grande rilievo anche il ruolo formativo della Rocca: da primavera, sono iniziati infatti i percorsi didattici rivolti agli studenti.

A completare il quadro di questa rinascita, dal 1° aprile 2025 sono stati riaperti al pubblico, dopo 15 anni, anche i Giardini della Rocca, uno spazio verde storico restituito alla cittadinanza tutti i giorni della settimana.