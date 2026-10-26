Forlì, Roberto Balzani entra nel Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

Forlì
  • 26 ottobre 2026
Roberto Balzani, professore del Dipartimento di Storia Culture Civiltà (DiSCi) dell’Università di Bologna
Roberto Balzani, professore del Dipartimento di Storia Culture Civiltà (DiSCi) dell’Università di Bologna

Roberto Balzani, professore del Dipartimento di Storia Culture Civiltà (DiSCi) dell’Università di Bologna, è stato designato dal Presidente Upi Enzo Lattuca quale componente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del Ministero della Cultura, in rappresentanza dell’Unione delle Province d’Italia (UPI). Con la nomina Ministeriale Balzani subentra dunque al professor Luigi Canetti, che aveva lasciato l’incarico.

“Il professor Balzani – dichiara il presidente dell’UPI e della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca – è una figura di grande spessore, con un profilo di altissimo livello e una profonda conoscenza del patrimonio culturale, in grado di rappresentare la ricchezza e le peculiarità dei nostri territori. Con questa designazione, l’Upi porta la propria voce all’interno di un organismo strategico per le politiche di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, contribuendo a rafforzare il dialogo tra la dimensione nazionale e le realtà locali. Un ambito in cui la salvaguardia del patrimonio si intreccia con le esigenze dei territori e con le prospettive di sviluppo e valorizzazione delle loro identità”.

Il commento del professor Balzani. “Partecipare al Consiglio Superiore dei Beni culturali, dopo tante esperienze nell’ambito del patrimonio - dalla direzione di Musei accademici e nazionali, alla presidenza dell’IBACN dell’Emilia-Romagna - rappresenta, nelle mie aspettative, un’ulteriore opportunità di comprensione e conoscenza, oltre che di servizio all’Amministrazione. Spero, in questa funzione, di poter essere utile al vasto mondo del patrimonio, che è articolato, diffuso, complesso, territoriale e insieme nazionale, da sempre. Sono grato alla Conferenza unificata che mi ha designato e al Ministro Giuli che mi ha nominato”.

Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici è l’organo consultivo tecnico-scientifico del Ministero della Cultura in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Tra i suoi compiti rientrano l’espressione di pareri su programmi nazionali, piani di spesa, accordi internazionali, strategie di sviluppo e valorizzazione, piani paesaggistici e provvedimenti normativi e amministrativi di carattere generale. Il Consiglio può inoltre formulare proposte al Ministro su questioni di particolare rilevanza per il settore.

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