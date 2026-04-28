Forlì, ritrovo abituale di pregiudicati: bar nuovamente chiuso per 15 giorni

Lunedì 27 aprile è stato notificato un provvedimento di sospensione della licenza al titolare di un bar alle porte di Forlì. Il Questore Claudio Mastromattei, ha sospeso per 15 giorni la licenza dell’attività, già sanzionata nel 2024 con lo stesso provvedimento ma della durata di dieci giorni.

La misura vuole essere l’ennesimo tentativo di neutralizzare, almeno temporaneamente, attraverso la chiusura del locale, un luogo di ritrovo di persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento è stato adottato in seguito ai numerosi controlli effettuati, durante i quali sono stati identificati all’interno moltissimi pregiudicati. Inoltre, il bar era stato teatro di due interventi delle Volanti della Polizia per rissa e persone ubriache che avevano dato in escandescenza. Nell’ultimo periodo è stata sequestrata a due stranieri della sostanza stupefacente ed è stato rintracciato un avventore colpito dalla misura della libertà vigilata.

Nonostante la continua attenzione delle forze di polizia, il locale ha continuato ad essere caratterizzato, in orario pomeridiano e serale, dalla frequentazione di persone pericolose.