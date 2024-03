Forlì, ritrovata dalla polizia francese Erika Bravi, la 45enne scomparsa nel luglio 2023 a Marsiglia

Erika Bravi risulta sia stata ritrovata dalla gendarmeria francese a Marsiglia. E secondo le primissime informazioni circolate, sarebbe in buone condizioni di salute. Una notizia che cancella sette mesi di dubbi e preoccupazioni sulla sorte della forlivese, sparita all’improvviso nel nulla il 25 luglio del 2023. A dare l’allarme quel giorno era stato il figlio maggiore che attendeva la 45enne per andare a vedere un appartamento: dopo averla aspettata per ore alla fermata della metro, fece partire le ricerche.

Notizia in aggiornamento