Negli anni è diventata un volto familiare per i clienti del ristorante “Fuori Misura” che vengono accolti dal suo sorriso. Roberta, per chi la conosce bene “Robertina”, è la cameriera del ristorante di via Goffredo Mameli, 17, che incarna la filosofia dell’azienda: unire la socialità all’inclusione, attraverso un progetto che valorizza il lavoro delle persone con disabilità.

Così è stato per questa ragazza entrata nell’attività come stagista e al termine del percorso formativo è stata assunta a tutti gli effetti diventando ufficialmente parte dello staff. Il ristorante che tre giorni fa ha festeggiato i quattro anni di attività, è figlio della realizzazione di un progetto di collaborazione tra la Cooperativa sociale For.B e del Gruppo social food experience (Bbp) che da anni opera sul territorio con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale e lavorativa delle persone con abilità diverse nel settore della ristorazione. Un progetto virtuoso che ha permesso a Roberta di iniziare a muovere i primi passi tra i tavoli imparando le regole del mestiere. «Fa la cameriera in sala – spiega Roberta Basile del Gruppo social food experience –. Lei negli anni è cresciuta tanto professionalmente: inizialmente era, infatti, più timida e distaccata ma adesso ha preso sicurezza in sé stessa. È molto brava, ha imparato anche a “vendere” i prodotti mostrando la lavagna con i fuori menù. In sala prende le ordinazioni e risponde telefono». Roberta non è stata l’unica ragazza che ha potuto svolgere un’esperienza lavorativa nel locale. Negli anni, altri ragazzi hanno svolto tirocini o stage nel ristorante potendo, così, apprendere le tecniche di un mestiere che poi è possibile spendere. Nato nel cuore di Forlì nel 2021, “Fuori Misura” è dunque più di un semplice ristorante. Si tratta di un luogo in cui si fonde la tradizione culinaria con l’inclusione sociale. Dal dicembre 2021, al ristorante è stata affiancata una piccola enoteca, a pochi passi di distanza. Si tratta di “Fuori Misura Bottega”, dove è possibile acquistare una selezione esclusiva di vini.