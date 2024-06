Forlì, rissa in via Bonali, sei denunce

È finita con la denuncia di 6 persone la rissa tra giovani stranieri consumata venerdì in via Bonali nella quale sarebbero spuntati coltelli facendo finire un minorenne al “Morgagni Pierantoni” per le ferite da taglio riportate agli arti superiori. Le immagini riprese dalle telecamere della zona ma anche i video girati con i telefonini da diversi testimoni, hanno permesso di accelerare al massimo le indagini da parte della Polizia e di identificare i protagonisti della violenta rissa scoppiata alle spalle del centro commerciale I Portici. Tre cittadini dovranno, dunque, rispondere di rissa aggravata mentre altrettanti sono stati invece denunciati per inosservanza delle norme sugli stranieri.