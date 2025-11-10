Forlì, rissa in centro con machete e mazza da baseball tra bande di giovani: 4 arresti VIDEO

Nella serata di ieri, domenica 9 novembre, i Carabinieri di Forlì hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, quattro giovani, di età compresa tra i 20 e i 22 anni, perché ritenuti presunti responsabili, a vario titolo, di “rissa aggravata”, “lesioni personali”, “porto di armi o strumenti atti all’offesa” e “detenzione illecita di sostanze stupefacenti”.

Verso le 19:30, presso la Centrale Operativa dei Carabinieri di Forlì, sono arrivate più richieste di cittadini che segnalavano una violenta lite tra due gruppi di stranieri, poi accertati essere di nazionalità tunisina ed egiziana, che stava avvenendo tra piazza Saffi ed alcune vie adiacenti. Sono state prontamente inviate sul posto più auto di carabinieri, che nel giro di pochi minuti sono riusciti a bloccare l’azione dei protagonisti, alcuni dei quali fuggiti lungo corso Garibaldi, fermando ed arrestando quattro dei partecipanti attivi. I predetti - alcuni già noti per precedenti reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, per motivi in corso di accertamento ed in concorso anche con altri soggetti (tra i quali anche uno armato di machete) che si sono dileguati prima dell’arrivo dell’autoradio dei Carabinieri - partecipavano attivamente alla rissa anche con l’uso di armi da taglio o spray urticanti, ovvero strumenti di fortuna, tra i quali mazze da baseball e cinture. Nel corso delle conseguenti operazione di perquisizione, uno degli arrestati veniva trovato in possesso di una mazza da baseball, una bomboletta di spray urticante e 23 grammi di hashish, mentre un altro veniva bloccato nell’atto di colpire i contendenti con una cintura in cuoio. A seguito dei fatti, due dei coinvolti venivano trasportati presso l’Ospedale “Morgagni” di Forlì, dove medicati e dimessi con prognosi di diversi giorni.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale, mentre gli arrestati, su disposizione del sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Forlì, sono stati associati presso la locale Casa Circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.