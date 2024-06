Forlì rissa e feriti a colpi di catene in corso Mazzini

Momenti di paura ieri nel tardo pomeriggio in corso Mazzini per una violenta rissa a colpi di catene scoppiata tra alcune persone straniere. L’episodio si è verificato poco prima delle 20 a pochi passi dal centro storico. Sul posto sono dovute intervenire cinque auto della Polizia. Quando sono arrivate le forze dell’ordine hanno trovato diverse persone sanguinanti che erano state ferite dai colpi. Nessuno sembra comunque aver riportato ferite gravi. Da capire i motivi della rissa, scoppiata in una zona già tristemente famosa per altri episodi di violenza denunciati dai residenti.