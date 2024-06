Forlì, rissa coi coltelli tra giovani: ferito minorenne

Una rissa tra ragazzi stranieri, tutti giovani, nella quale sarebbero spuntati anche coltelli, con un minorenne portato al Pronto soccorso dell’ospedale “Morgagni Pierantoni” con ferite da armi da taglio superficiali agli arti superiori. È quanto successo ieri nel primo pomeriggio in via Bonali, strada a poche decine di metri dalla stazione ferroviaria, alle spalle del centro commerciale i Portici. L’intervento ingente delle forze dell’ordine, tra Volanti della polizia, Carabinieri e Polizia locale ha impedito che il conflitto di prolungasse. Nel fuggi fuggi, sei ragazzi sono stati caricati nelle Volanti per poi svolgere accertamenti, un minorenne è stato invece portato via in ambulanza con ferite agli arti superiori. Per capire cosa sia successo in quel lembo di strada interna all’area ex Mangelli tra via Colombo e via Manzoni, quasi di fronte al Punto Enel, i poliziotti della questura di Forlì stanno visionando le telecamere della zona, ma anche i video ripresi da diversi testimoni.