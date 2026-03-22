Forlì riscopre le sue radici industriali: grande successo per la camminata dei “Custodi del tempo”

Continua a riscuotere un eccezionale interesse di pubblico il ciclo di passeggiate culturali dedicate alla riscoperta della Forlì storica. Sabato 21 marzo, ben 250 persone si sono ritrovate nel cuore della città per partecipare all’itinerario guidato da Gabriele Zelli, noto esperto di storia locale, che ha condotto il gruppo in un suggestivo viaggio a ritroso nel tempo.

Al centro dell’appuntamento, i luoghi dell’archeologia industriale che un tempo animavano il centro storico: dalle antiche filande ai calzaturifici, complessi produttivi che hanno segnato l’economia forlivese e che erano caratterizzati da una massiccia presenza di manodopera femminile. Il racconto di Zelli ha riportato in vita le storie di migliaia di donne e ragazze che, con il loro lavoro, hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo della comunità. Questo successo bissa quello ottenuto lo scorso 14 marzo, quando i partecipanti si erano addentrati tra gli scorci e i cortili del Borgo di Schiavonia.

Il progetto “Zaino Sospeso”

L’iniziativa non è solo un’occasione culturale, ma anche un importante gesto di solidarietà. L’evento rientra infatti nel service nazionale Lions “Custodi del tempo” e ha permesso di raccogliere altri 200 euro. La somma sarà interamente devoluta al progetto “Zaino sospeso” del Lions Club Forlì Host, finalizzato all’acquisto di materiale didattico e kit scolastici per le famiglie del territorio che vivono in situazioni di fragilità economica.

Una rete per la cultura

Le camminate si inseriscono come corollario della mostra fotografica “Contrasti urbani Forlì dentro”, che rimarrà allestita sui muri esterni dell’ex Filanda Maiani, in via Orto del Fuoco, fino alla fine del mese. La riuscita di questo progetto è frutto di una sinergia tra numerose realtà locali: dai Comitati di Quartiere Centro Storico e Foro Boario-San Benedetto al Foto Cine Club Forlì, passando per i Lions Club Forlì Host e Valle del Bidente, l’Auser, il Touring Club e il Comitato Pro Forlì Storico-Artistica.

L’ultimo appuntamento: sabato 28 marzo

Il ciclo si concluderà sabato prossimo, 28 marzo, con un itinerario di grande fascino. Il ritrovo è fissato alle ore 9:45 presso la Torre Numai (via Pedriali), con partenza alle ore 10:00. Gabriele Zelli accompagnerà i presenti lungo il percorso del Canale di Ravaldino, toccando punti di grande interesse come il voltone delle Graticole, il vicolo San Domenico, il parco della Residenza “Pietro Zangheri” e la piazzetta Fratelli Ruffini (storicamente nota come piazzetta dei Burattini).