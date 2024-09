Forlì, riqualificazione dell’ex Centrale avicola

Un avviso pubblico, consultabile per 90 giorni sul sito del Comune di Forlì, per la raccolta di manifestazioni di interesse per la riqualificazione e l’alienazione del complesso immobiliare di proprietà della Regione Emilia Romagna, denominato “Ex Centrale avicola romagnola”. Con delibera di Giunta approvata all’unanimità, prende ufficialmente il via il percorso per il recupero e la rifunzionalizzazione di una delle più vaste aree abbandonate del territorio di Forlì, situata in viale Risorgimento, a ridosso di complessi residenziali importanti e servizi pubblici di varia natura. «Stiamo parlando di oltre 28mila metri quadri di superficie fondiaria – spiega l’assessore Luca Bartolini –. Abbiamo condiviso e messo a terra con la Regione Emilia Romagna un progetto di recupero dell’area volto ad attivare percorsi di rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale che preveda innanzitutto la demolizione degli edifici esistenti e l’eventuale bonifica del sito, oltre alla successiva definizione di soluzioni di interesse pubblico che abbiano caratteristiche socioeconomiche ed ambientali di positivo impatto sul territorio, compatibili con il tessuto residenziale e commerciale circostante».

L’avviso pubblico e i relativi allegati sono consultabili sul sito del Comune di Forlì al seguente link: https://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi .