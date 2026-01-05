Forlì, ripartono i lavori Hera per il teleriscaldamento: l’agenda dei cantieri

Entrano nel vivo in varie zone di Forlì i cantieri multipli, necessari per rispettare le tempistiche del PNRR che prevedono la conclusione entro giugno 2026, per l’Estensione sistema teleriscaldamento efficiente Città di Forlì”. Questi lavori rappresentano un tassello cruciale per la realizzazione del nuovo sistema di teleriscaldamento che, grazie all’adozione di tecnologie all’avanguardia, contribuirà in modo significativo alla decarbonizzazione dei consumi termici del territorio cittadino, promuovendo un ambiente più salubre e una migliore qualità dell’aria per tutti i residenti.