Forlì, ripartono i lavori Hera per il teleriscaldamento: l’agenda dei cantieri

Entrano nel vivo in varie zone di Forlì i cantieri multipli, necessari per rispettare le tempistiche del PNRR che prevedono la conclusione entro giugno 2026, per l’Estensione sistema teleriscaldamento efficiente Città di Forlì”. Questi lavori rappresentano un tassello cruciale per la realizzazione del nuovo sistema di teleriscaldamento che, grazie all’adozione di tecnologie all’avanguardia, contribuirà in modo significativo alla decarbonizzazione dei consumi termici del territorio cittadino, promuovendo un ambiente più salubre e una migliore qualità dell’aria per tutti i residenti.

Il calendario dei lavori nell’area industriale di Coriano

Nell’area industriale di Coriano, nella zona nord di Forlì, dove il piano prevede la posa di una nuova tubazione della lunghezza di circa 3 km, i cantieri interesseranno dal 7 gennaio al 17 aprile le vie Schiaparelli (civici pari dal 22 al 56; dispari dal 25/A al 31), tutta via Colorni, Bernale nel tratto compreso fra l’incrocio con via Correcchio e quello con via Schiaparelli (dal civico 52 fino all’incrocio via Correcchio escluso), con chiusura totale delle sedi stradali, ovviamente salvaguardando l’accesso dei residenti e delle attività produttive tenendo conto delle eventuali criticità segnalate. Gli accessi all’area industriale saranno quindi consentiti dalla rotonda Costanzo II°- B. Pascal (completamente accessibile assieme alle vie Fleming e Pasteur) e da via Schiaparelli all’incrocio con via Costanzo II°, con accesso chiuso da via Bernale.

I cantieri in zona stazione, Foro Boario e Ospedaletto

Dopo la conclusione dei lavori nelle vie Amerigo Vespucci e Cristoforo Colombo, in zona stazione i cantieri interesseranno la zona Foro Boario all’incrocio tra via Pandolfa e via Vespucci, con viabilità limitata ed in corso di definizione, e Viale della Libertà per il collegamento alle reti esistenti, con mantenimento di entrambi i sensi di marcia ma con corsie singole. Da febbraio le ultime attività di cantiere proseguiranno fino a marzo 2026 (compresi i tempi di realizzazione dell’attraversamento della linea ferroviaria e della tangenziale) senza interferire sulla viabilità, salvo l’ingresso e l’uscita dei mezzi dalle aree di cantiere, esterne all’area interessata. Un altro cantiere sarà attivo sulla via Macero Sauli nel tratto dall’incrocio di via Marchetti (incrocio escluso) verso la via Ravegnana.

Un piano da 15 milioni di euro per la decarbonizzazione della città