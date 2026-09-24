Forlì, ripartono gli incontri contro le truffe

A Forlì ripartono gli incontri condotti dalla Polizia Locale nell’ambito del progetto di prevenzione delle truffe del Comune, in collaborazione con la Prefettura di Forlì-Cesena e le Forze dell’Ordine.
Nei mesi di ottobre e novembre la Polizia Locale incontrerà i cittadini per spiegare come riconoscere i tentativi di raggiro e come reagire tempestivamente in situazioni di pericolo.
I quattro incontri in programma avranno un format interattivo: gli agenti presenteranno casi pratici per avviare un confronto con i partecipanti sui comportamenti corretti da adottare per tutelarsi.