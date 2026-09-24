Forlì, ripartono gli incontri contro le truffe

I quattro incontri in programma avranno un format interattivo: gli agenti presenteranno casi pratici per avviare un confronto con i partecipanti sui comportamenti corretti da adottare per tutelarsi.

Nei mesi di ottobre e novembre la Polizia Locale incontrerà i cittadini per spiegare come riconoscere i tentativi di raggiro e come reagire tempestivamente in situazioni di pericolo.

A Forlì ripartono gli incontri condotti dalla Polizia Locale nell’ambito del progetto di prevenzione delle truffe del Comune, in collaborazione con la Prefettura di Forlì-Cesena e le Forze dell’Ordine.

I rappresentanti della Polizia Locale incontreranno i cittadini:

- giovedì 8 ottobre alle 15:00, presso la sede dell’Associazione Due Tigli (in via G. Orceoli 15);

- mercoledì 21 ottobre alle 15:00, presso la sede del Quartiere 21 (via E. Magnani 4);

- martedì 3 novembre alle 15:00, presso la sede del Centro Sociale Primavera (via M. Angeloni 56);

- lunedì 16 novembre alle 15:30, presso il “Caffè per Tutti” della Parrocchia di Ravaldino (Corso Diaz 109).

Gli incontri sono aperti a tutti, la partecipazione è libera e gratuita. Ai partecipanti verrà consegnato l’opuscolo informativo “Al vostro fianco contro le truffe – Consigli utili per la sicurezza”, già disponibile nei principali punti di aggregazione della città, tra cui l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune.