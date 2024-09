Forlì, riparte l’Università degli adulti

Ripartono le lezioni della “Libera università degli adulti Aps”. Una intensa attività fatta di corsi per astronomia, cinema, cultura religiosa, educazione civica, filosofia, geografia grandi viaggi, informatica, letteratura italiana e russa, musica, scienze naturali, sociologia , storia, storia dell’arte e storia della fotografia, che scatterà con la presentazione prevista per domani alle 16 alla chiesa del Suffragio di corso della Repubblica, con il rettore Ivano Natali, seguita dal concerto del “Duo canto e Incanto” con la voce di Chiara Bartoletti Stella e Alberto Salimbeni all’organo. L’inizio delle lezioni è previsto il 24 settembre al teatro della Residenza “Pietro Zangheri”, in via Andrelini, i corsi si terranno il martedì e giovedì dalle 16 alle 17.30. Le iscrizioni (già aperte) si possono fare tramite mail all’indirizzo info@liberauniversitaforlì.it, inviando (qualora non iscritti) la domanda di ammissione reperibile sul sito www.liberauniversitaforli.it, effettuando contestualmente il bonifico bancario pari a 125 euro. «Quello che partirà quest’anno – spiega il presidente della Libera Università per adulti, Renzo Virgilio Severi – sarà il 41° della vita della Lua, che si è appena lasciata alle spalle i festeggiamenti di un quarantennale celebrato con orgoglioso riconoscimento da parte dei suoi esponenti di rilievo e da tutti gli stessi soci».