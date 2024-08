Forlì, rintocchi di campane per le vittime del bombardamento del 1944 VIDEO

Forlì ha ricordato domenica mattina gli ottant’anni dal disastroso bombardamento aereo che colpì il centro della città e commemorato le numerose vittime. Le iniziative sono organizzate grazie alla collaborazione tra Comune, Parrocchia di San Mercuriale e Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra. Il programma si è aperto alle 9 davanti alla Chiesa di San Mercuriale. Alle 9.16 esatte i rintocchi delle campane che, simbolicamente sono stati 75, una per ognuna delle 74 vittime civili e l’ultima per tutte le vittime di tutte le guerre. A seguire ha preso il via una camminata storica alla scoperta dei luoghi e degli edifici colpiti dalle bombe sganciate sulla città dai bombardieri di una formazione dell’aeronautica militare sudafricana che operava sotto comando britannico.