Si è votato, nella giornata di oggi, per l’elezione del Consiglio provinciale. Per la Provincia si tratta di un’elezione non diretta da parte dei cittadini, ma di secondo livello, vale a dire aperta ai consiglieri comunali e ai sindaci dei 30 comuni che compongono la provincia. Non si eleggeva, in questa tornata, il presidente della Provincia (che resta il sindaco di Cesena Enzo Lattuca). Gli aventi diritto al voto erano 435, si sono recati al seggio a votare in 362, ovvero l’83,2% degli aventi diritto. Il meccanismo di voto è ponderato, per cui il voto dei consiglieri comunali di comuni più grandi ha più peso di quelli dei comuni minori. Erano 22 i candidati in corsa per i 12 seggi del Consiglio provinciale. Le liste “Insieme per la Provincia di Forlì-Cesena”, espressione del centrosinistra, e “La Provincia di Forlì-Cesena per la Romagna”, che riunisce le forze del centrodestra.

I risultati e gli eletti

Il centrosinistra, che governa il maggior numero di comuni nel territorio è rappresentato da 7 consiglieri: Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano sul Rubicone; Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo; Raffaele Giovannini, assessore e consigliere a Mercato Saraceno; Ilaria Marianini, sindaca di Santa Sofia; Michele Valli, consigliere comunale a Forlì; Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola e Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli.

In rappresentanza del centrodestra sono stati eletti 5 consiglieri: Raffaele Montalti, capogruppo della civica La Nostra Città a Forlimpopoli; Valerio Bernabini, esponente di Fratelli d’Italia di Mercato Saraceno; Marco Catalano, consigliere comunale della Lega a Forlì; Domenico Marseglia, capogruppo di San Mauro Futura, espressione di Fratelli d’Italia, a San Mauro Pascoli e Lucia Crispino, consigliera comunale della lista La Civica Forlì Cambia.

Il presidente Lattuca

«Auguro buon lavoro a tutti i nuovi consiglieri provinciali – commenta il presidente della Provincia Enzo Lattuca, riconfermato lo scorso marzo con oltre il 60% dei voti – e a coloro che sono stati riconfermati, con l’auspicio che si possa proseguire insieme lungo un percorso di collaborazione e di attenzione verso tutti i territori».

Il primo Consiglio provinciale si terrà lunedì 30 novembre e sarà l’occasione per procedere all’assegnazione delle deleghe. «La Provincia svolge un ruolo fondamentale come ente di area vasta: ha il compito di mettere in rete i Comuni, favorire il dialogo tra le diverse amministrazioni e coordinare le azioni sui temi e sulle questioni che interessano l’intero territorio - prosegue Lattuca -. In questi anni il Consiglio ha lavorato con grande spirito di coesione, mantenendo sempre aperto il confronto tra la Provincia e i Comuni e dando concreta attuazione ai principi di partecipazione e democrazia. Il nostro è un lavoro quotidiano e costante, che coinvolge tutti i 30 Comuni del territorio cesenate e forlivese, con i quali il dialogo e la collaborazione sono continui. Tra le priorità figurano la ricostruzione post alluvione e la sicurezza idrogeologica: questioni centrali per le nostre comunità, che richiedono un efficace coordinamento tra i diversi livelli istituzionali. Proprio su quest’ultimo tema avremo un confronto con la Regione già venerdì, per fare il punto sulle criticità, sul piano di adeguamento delle infrastrutture e per individuare insieme le risposte necessarie a garantire maggiore sicurezza ai territori. Come presidente di Upi - conclude - ho inoltre avanzato la proposta di rivedere il sistema elettivo delle Province, con l’obiettivo di tornare all’elezione diretta da parte dei cittadini. La tornata elettorale del 2029, quando giungeranno a scadenza il mandato del presidente e quello del Consiglio, potrebbe rappresentare l’occasione per ripristinare questo principio e restituire ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti provinciali».