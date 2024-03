Forlì, rimossi i semafori all’incrocio della via Emilia all’altezza di Panighina: ecco la rotatoria provvisoria

Questa notte sono stati rimossi i semafori all’incrocio della via Emilia, all’altezza di Panighina ed è attiva la rotatoria provvisoria. Lo annuncia la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni che aggiunge: “I lavori, portati avanti dalla direzione lavori della Provincia di Forlì-Cesena e dall’Impresa Coromano Srl stanno procedendo a grande velocità e senza grossi problemi alla viabilità, in un punto nevralgico del nostro territorio. Grazie a tutti coloro che stanno lavorando senza sosta e con grande professionalità, per una infrastruttura attesa da tempo, di cui finalmente si inizia a vedere la realizzazione”.