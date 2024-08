Forlì, rimossa la storica edicola Bovelacci

L’edicola Bovelacci non c’è più: il 13 agosto scorso, la storica rivendita di giornali e riviste posta in piazza Ordelaffi, a pochi metri dall’accesso laterale del Duomo e dal Palazzo della Prefettura, è stata rimossa. L’esercizio aveva cessato l’attività il 13 maggio 2023 e cinque mesi dopo, il 13 ottobre, ha chiuso per sempre gli occhi Claudio Bovelacci, l’ultimo titolare. «Inutile dire – dichiara commossa la sorella Barbara – che il giorno della rimozione, oltre a me e al babbo, si è fermata tantissima gente, alcuni anche con le lacrime agli occhi, che hanno voluto salutarci, ognuno con un proprio ricordo di quello che in tutti questi anni ha rappresentato quel luogo». Sorto nel 1987 all’angolo tra via Orselli e via Delle Torri, il chiosco si era trasferito nel sito attuale di piazza Ordelaffi dieci anni dopo, nel 1997. Dopo la scomparsa della mamma, che era l’anima dell’attività, Claudio era stato affiancato dal padre Alfredo, oggi novantenne.