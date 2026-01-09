Forlì, rimorchio a fuoco nel tunnel della tangenziale

Alle 9 di ieri mattina, giovedì 8 gennaio una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta all’interno del tunnel della tangenziale per un principio di incendio che ha interessato un autoarticolato. Il conducente del mezzo pesante, accortosi tempestivamente del pericolo, è riuscito a staccare la motrice dal rimorchio e ad allontanarsi, evitando che il rogo coinvolgesse l’intero veicolo. La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza il mezzo e l’area all’interno della galleria.

Sul posto Polizia Locale per adempimenti di competenza e squadre Anas per la gestione della viabilità.