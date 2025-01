Forlì, rimasta sola con due figli: la solidarietà vince, raccolti quasi 15mila euro

La solidarietà ha fatto ancora una volta centro. Mancano appena 300 euro per raggiungere il traguardo dei 15mila euro per aiutare Gerardina Milandri, cittadina forlivese che si è ritrovata sola con due figli piccoli dopo la tragica scomparsa del compagno, Giuseppe Schettino, morto sul luogo di lavoro nel novembre scorso ad appena 51 anni.

A lanciare la gara di solidarietà attraverso la piattaforma Gofundme era stato un amico di famiglia, Riccardo Girardi, per dare una mano concreta alla donna. Nel giro di poco tempo, è stato superato il primo obiettivo di raccogliere 10mila euro e adesso sono stati praticamente raggiunti i 5mila euro aggiuntivi. «Volevo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questa raccolta per me – afferma Gerardina Milandri –. Grazie di cuore a tutti anche da parte della mia famiglia e di quella di Giuseppe». Un’ondata di solidarietà che si è mossa da tutta la città avendo come baricentro il quartiere Ronco dove la donna viveva fino a qualche anno fa. «Diverse persone che non conosco direttamente hanno fatto donazioni importanti, non me l’aspettavo – prosegue –, sono senza parole e ringrazio tutti di cuore ancora una volta».

La vita della cittadina forlivese è stata tutt’altro che semplice. Nel 2007 ha dato alla luce il primo figlio che ha cresciuto con il solo aiuto dei genitori visto che il padre non l’ha riconosciuto. Gerardina si rimbocca le maniche e non fa mancare nulla al piccolo assistendo di notte persone anziane o ammalate. Circa tre anni fa la vita sembra sorriderle quando conosce Giuseppe, un uomo di origine lucana che risiede a San Pietro in Casale, con il quale scatta l’amore. Gerardina e il figlio si trasferiscono, dunque, nell’appartamento di lui e il quadro della nuova famiglia si completa dopo qualche mese con l’arrivo di una bimba. Un idillio che è stato interrotto nella maniera più brutale quando Giuseppe cade a terra mentre stava lavorando su un traliccio a Sasso Marconi perdendo la vita. Gerardina Milandri si ritrova, così, di nuovo sola a dover crescere una bimba piccola e il figlio più grande. La casa di San Pietro in Casale è intestata al defunto compagno che pagava anche le rate del mutuo al cui termine mancano oltre 10 anni. Da qui l’iniziativa di lanciare una raccolta fondi per dare a Gerardina un aiuto concreto per ricominciare. Una iniziativa che, al di là del risultato economico, ha dimostrato alla cittadina forlivese che non è sola ma che una comunità intera è pronta a stringersi attorno a lei e ai due figli.