Forlì, rifiuti e week-end di Ferragosto: ecco il piano di raccolta

Forlì
  • 14 agosto 2025
Forlì, rifiuti e week-end di Ferragosto: ecco il piano di raccolta

La settimana di Ferragosto il servizio offerto dall’Ecobus nel centro storico e nelle zone con alta densità abitativa di Forlì non si ferma. Se, infatti, venerdì 15 il porta a porta per il conferimento di umido e plastica non si svolgerà poiché festivo, il servizio offerto dal mezzo itinerante di Alea Ambiente rimarrà attivo negli orari consueti nella mattina di sabato 16 agosto per la raccolta di entrambe le due tipologie di rifiuti.

L’Ecobus, infatti, permette ai cittadini di conferire in autonomia i rifiuti domestici di secco, carta, plastica e umido, dal martedì al venerdì in orari serali e il sabato la mattina, secondo un Ecocalendario specifico. Un servizio che è stato potenziato a inizio anno passando da quattro a sei linee per coprire itinerari che contano una trentina di fermate complessive, capaci di coprire capillarmente non solo il centro cittadino ma anche le zone attigue densamente abitate come via Sillaro, via Falterona, via Bentivoglio, via Piave e via Ravegnana, viale Risorgimento, via Togliatti, via Parri, e via Campo degli Svizzeri, via Costa, Via Spazzoli e via Serra.

Si tratta di una possibilità aggiuntiva di conferimento dei rifiuti, che si aggiunge al porta a porta, la quale permette di aumentare la frequenza dei ritiri nel centro storico, offrendo normalmente ai residenti di conferire i rifiuti 6 giorni su 7. I cittadini possono portare i rifiuti domestici all’Ecobus con i propri bidoncini del porta a porta da 30 litri, oppure con i sacchetti dedicati che si possono ritirare presso i Punti Alea.

Le 6 linee

Le fermate delle 6 linee sono le seguenti.

Linea 1: via Moscatelli 35 - piazza Cavour - piazza Melozzo degli Ambrogi - piazza Ordelaffi, corso Mazzini 87;

Linea 2: via Lazzaretto 55 - via Regnoli 59 - corso della Repubblica 7/9 - via Caterina Sforza 45 - viale Matteotti 12;

Linea 3: via Martiri delle Foibe 15 - piazzetta Corbizzi di fronte al civico 30 di viale Salinatore - via Maceri Malta 4 - viale 2 giugno n 13 - viale Matteotti 75 dopo l’incrocio con via Ridolfi;

Linea 4: via Serra angolo viale Bolognesi - via Rinaldo Palareti 3 - via Zanchini 31 - viale Costa 70 - via Bonali 36;

Linea 5: corso Mazzini 87 - viale Risorgimento 238 - via Togliatti 60 - via Parri - via Campo degli Svizzeri 105/107;

Linea 6: via Sillaro 37 - via Falterona 1 - via Bentivoglio 16 - via Piave 104 e via Ravegnana 222.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui