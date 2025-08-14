Forlì, rifiuti e week-end di Ferragosto: ecco il piano di raccolta

La settimana di Ferragosto il servizio offerto dall’Ecobus nel centro storico e nelle zone con alta densità abitativa di Forlì non si ferma. Se, infatti, venerdì 15 il porta a porta per il conferimento di umido e plastica non si svolgerà poiché festivo, il servizio offerto dal mezzo itinerante di Alea Ambiente rimarrà attivo negli orari consueti nella mattina di sabato 16 agosto per la raccolta di entrambe le due tipologie di rifiuti.

L’Ecobus, infatti, permette ai cittadini di conferire in autonomia i rifiuti domestici di secco, carta, plastica e umido, dal martedì al venerdì in orari serali e il sabato la mattina, secondo un Ecocalendario specifico. Un servizio che è stato potenziato a inizio anno passando da quattro a sei linee per coprire itinerari che contano una trentina di fermate complessive, capaci di coprire capillarmente non solo il centro cittadino ma anche le zone attigue densamente abitate come via Sillaro, via Falterona, via Bentivoglio, via Piave e via Ravegnana, viale Risorgimento, via Togliatti, via Parri, e via Campo degli Svizzeri, via Costa, Via Spazzoli e via Serra.

Si tratta di una possibilità aggiuntiva di conferimento dei rifiuti, che si aggiunge al porta a porta, la quale permette di aumentare la frequenza dei ritiri nel centro storico, offrendo normalmente ai residenti di conferire i rifiuti 6 giorni su 7. I cittadini possono portare i rifiuti domestici all’Ecobus con i propri bidoncini del porta a porta da 30 litri, oppure con i sacchetti dedicati che si possono ritirare presso i Punti Alea.