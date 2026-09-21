Forlì. Rievocazioni, incontri e musica: un tuffo nel passato per rivivere il Risorgimento FOTO

Forlì
  • 21 settembre 2026
Rievocazione storica in piazza Saffi della battaglia in difesa della Repubblica Romana del 1849 (foto Fabio Blaco)
Rievocazione storica in piazza Saffi della battaglia in difesa della Repubblica Romana del 1849 (foto Fabio Blaco)
Forlì. Rievocazioni, incontri e musica: un tuffo nel passato per rivivere il Risorgimento FOTO
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Forlì. Rievocazioni, incontri e musica: un tuffo nel passato per rivivere il Risorgimento FOTO

Tuffo nel passato a Forlì, dove per diversi giorni si sono susseguiti eventi e rievocazioni storiche nell’ambito del Festival del Risorgimento. Il secondo convegno della manifestazione, “Oltre la camicia rossa: i valori garibaldini nel XXI secolo”, ha registrato venerdì sera un Salone comunale gremito, con un pubblico ben oltre le attese, per un Garibaldi raccontato nei suoi aspetti più intimi e meno conosciuti dagli storici Aldo Alessandro Mola e Davide Gnola e dal notaio Mario De Simone. Il Festival è poi entrato nel suo momento più suggestivo sabato e ieri con la grande giornata di rievocazione in centro storico, con la parata e la rappresentazione dal vivo della battaglia in difesa della Repubblica Romana del 1849 in piazza Saffi. Ieri con la giornata conclusiva, tra rievocazione, cerimonia di chiusura e concerto all’Abbazia di San Mercuriale.

I momenti più emozionanti sono stati quelli delle rievocazioni storiche con la parata che si è svolta lungo via delle Torri e la rappresentazione della battaglia in difesa della Repubblica romana del 1849 che si è svolta in piazza Saffi tra lo stupore dei tanti presenti. Ieri la sfilata è partita alle 15,30 da piazza Ordelaffi, ha percorso via delle Torri fino alla piazza Saffi dove l’assessore Kevin Bravi ha sottolineato che «Questa è una delle manifestazioni più importanti dell’anno», poi spazio alla battaglia con protagonisti l’esercito della Repubblica Romana, guidata dal generale Giuseppe Garibaldi, insieme a patrioti, studenti, artigiani e soldati opposti alle truppe francesi. Una rievocazione realizzata con tanto di cannone autentico che ha tuonato più volte con botti incredibili. A chiusura del Festival, ieri sera appuntamento con la musica: nell’Abbazia di San Mercuriale si è svolto un concerto di arie da camera e pagine pianistiche con il soprano Antonella Orefice e il pianista Sergio Catalano, tra le note di Verdi, Bellini, Donizetti, Liszt e Rossini. Le mostre, a partire da “Res Publica” a Palazzo del Podestà, restano visitabili fino al 27 settembre.

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