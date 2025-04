Forlì, riempiono il baule dell’auto di prodotti rubati al supermercato: tre arresti

Altra operazione della Questura di Forlì che ha portato all’arresto in flagranza di quattro cittadini stranieri subito dopo aver commesso un furto in città. Durante il monitoraggio delle aree cittadine più esposte ad episodi di microcriminalità, intensificato in occasione delle festività, i poliziotti della Squadra Mobile hanno intercettato un’auto con a bordo persone sospette. Durante il pedinamento, gli investigatori hanno notato che dall’auto sono scese due persone mentre l’autista ha parcheggiato vicino ad un centro commerciale.

I poliziotti appostati hanno potuto osservare che i due entravano ed uscivano dal supermercato guardandosi spesso intorno e si avvicinavano all’auto. Dopo aver raggiunto l’auto, aprivano il baule posteriore e tornavano all’interno dell’esercizio commerciale. Trascorso qualche minuto i due risalivano contemporaneamente sull’auto che immediatamente ripartiva. Intuendo il probabile furto, i poliziotti hanno bloccato l’auto per un controllo. Subito sono state individuate due tronchesi e borse “schermate”; una volta aperto il baule sono spuntati decine e decine di prodotti che erano stati rubati per un valore di circa 1500 euro.

I tre stranieri di nazionalità georgiana sono stati bloccati e portati in Questura. Tutti e tre sono irregolari sul territorio nazionale e non svolgono alcuna attività lavorativa. Il più giovane ha anche numerosi precedenti per furti ed atti persecutori. Sul suo conto anche una sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e da poco era stato espulso dal territorio nazionale con accompagnamento in frontiera.

Tutti sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Uno straniero è stato arrestato anche per aver violato il divieto di reingresso sul territorio nazionale. I quattro arresti sono stati convalidati ed il Giudice ha applicato la misura del divieto di dimora in provincia. Tutta la merce è stata restituita alle vittime.