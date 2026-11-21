Fare chiarezza sullo stato di avanzamento dei cantieri e delimitare con precisione le competenze di ciascun ente coinvolto. Così Sogesid, la società di ingegneria ambientale in house dello Stato impegnata nella ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna al fianco della Struttura commissariale e degli enti locali, fa il punto sullo stato dell’arte. Al centro dell’intervento ci sono i lavori di messa in sicurezza delle frane nell’Appennino forlivese, un dossier complesso su cui la società intende ristabilire i fatti. Sul fronte tecnico, Sogesid comunica di aver quasi ultimato la propria fase preliminare: su 22 progetti di fattibilità tecnico-economica assegnati, 21 sono già stati conclusi, mentre resta in via di completamento solo quello relativo a Ponte San Ruffillo, nel comune di Dovadola.

Proprio a Dovadola, su 12 interventi complessivi gestiti da Sogesid, 11 sono già stati affidati tramite appalto integrato — la formula che unisce progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori — a quattro realtà imprenditoriali (Infratech Consorzio Stabile, Ferrari Ing. Ferruccio, Costruzioni Edili Baraldini Quirino e Consorzio Stabile Viagest), supportate dai rispettivi studi di ingegneria (Icaria, Idroesse, Piacentini Ingegneri e Itingegneria del Territorio). Quattro progetti sono attualmente sotto la lente dell’ente verificatore Rina Check e uno attende l’approvazione finale per l’apertura del cantiere.

Scendendo nel dettaglio degli altri territori, a Rocca San Casciano Sogesid gestisce 4 interventi su un totale di 28. Tutti sono stati affidati in appalto integrato a Edil Moter (progettazione a cura di Ig&P): un cantiere è pronto a partire non appena arriverà il via libera al progetto esecutivo, uno è in fase di verifica presso la società Pcq e due sono in fase di ultimazione progettuale.

A Tredozio, invece, gli interventi seguiti sono 8: sei sono già in mano a Camar Società Cooperativa (con progettazione affidata a 3TI Progetti Italia, di cui quattro in verifica presso Pcq, uno presso Sogesid e uno in chiusura), mentre per altri due è in corso l’affidamento al Consorzio Cooperative Costruzioni. La società ricorda che, per legge, la redazione dei progetti esecutivi e l’esecuzione materiale competono alle ditte appaltatrici selezionate tramite gara pubblica, mentre a Sogesid spetta il ruolo di stazione appaltante, coordinamento e controllo.

Un capitolo a parte riguarda i Comuni di Civitella, Bertinoro e una quota di interventi a Dovadola, dove le amministrazioni hanno scelto la gestione diretta. Tra febbraio e marzo scorsi — e a giugno per un singolo caso — Sogesid ha riconsegnato ai Municipi i progetti di fattibilità già verificati, mettendo contestualmente a disposizione i propri accordi quadro per consentire ai Comuni di attivare subito le imprese già selezionate. Una corsia preferenziale che avrebbe permesso di avere oggi i cantieri già aperti, ma che finora non è stata sfruttata dagli enti locali, sui quali resta dunque in capo l’intera gestione. «Continueremo a garantire il massimo impegno per dare risposte concrete e rapide a cittadini e sindaci - sottolinea l’amministratore delegato di Sogesid, Errico Stravato -. Sul tema delle frane è però fondamentale che le informazioni siano corrette e basate sui fatti, riconoscendo con chiarezza a ciascun soggetto il proprio ruolo, i propri compiti e le relative responsabilità».