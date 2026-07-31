Forlì ricorda Silver Sirotti: il programma delle iniziative

Forlì
  • 31 luglio 2026
Il fratello Franco Sirotti (Blaco)
Il fratello Franco Sirotti (Blaco)

Forlì ricorda il 52° anniversario del sacrificio di Silver Sirotti, giovane ferroviere che immolò la propria vita nell’attentato al treno Italicus per aiutare e salvare persone intrappolate in un vagone in fiamme. Era il 4 agosto 1974 e nei pressi della stazione di San Benedetto Val di Sambro, all’uscita di una galleria sui binari della Firenze - Bologna, un attentato prese di mira l’Espresso “Italicus”, un lungo convoglio con oltre quattrocento passeggeri, partito dalla capitale e diretto a Monaco di Baviera. La bomba causò 12 morti e 105 feriti. Silver Sirotti, nato e cresciuto nella nostra città, si era diplomato nel 1968 all’Istituto tecnico industriale, aveva trovato lavoro nelle Ferrovie dello Stato ed era anche iscritto all’Università dove studiava per diventare ingegnere. Quel giorno stava compiendo il proprio dovere come controllore quando il convoglio fu vittima dell’attentato sul quale pesa la mancata chiarezza dal punto di vista giudiziario, fatto che rappresenta una ferita profonda per la storia della Repubblica. Dopo l’esplosione, Silver era salvo quando, come riportato dai testimoni, si lanciò in soccorso dei viaggiatori intrappolati tra le fiamme, tra i quali alcune persone della famiglia Russo. Alcune persone tentarono di dissuaderlo dal suo intento di continuare a dare aiuto ma Silver non si fermò: impugnò un estintore e tornò all’interno dove trovò la morte a causa del fumo e delle fiamme.

Per sottolineare il valore umano e dell’atto di coraggio di Sirotti, il Comune di Forlì e insieme alla famiglia e a importanti realtà cittadini ha organizzato un programma di iniziative.

Cerimonia istituzionale

Martedì 4 agosto, alle ore 9:30, nel Parco “Silver Sirotti” di via Ribolle si svolgerà la cerimonia commemorativa alla presenza delle autorità cittadine e territoriali. Parteciperà all’evento un coro di bambini del centro estivo AICS.

Concerto gospel in piazza XX Settembre

All’insegna dell’importante tema del dono, torna il tradizionale concerto in memoria di Silver Sirotti che si tiene nella sera del 4 agosto e che avrà come protagonisti gli Intercity Gospel Train Orchestra. L’evento musicale, che sarà aperto da un momento di riflessione, avrà inizio alle ore 20:45 e rientra nel programma di iniziative organizzate nel corso del 90mo anniversario di Avis Forlì. Il concerto gospel avrà una sede straordinaria, Piazza XX Settembre a Forlì, con la scalinata del chiostro di San Mercuriale che ospiterà il coro diretto dal Maestro Valerio Mugnai e l’esibizione di Ateneo Danza con le coreografie di Luana Tartarotti.

Tra i momenti iniziali, insieme al ricordo di Silver, è prevista una performance di bambini della scuola primaria e la consegna dell’assegno del ricavato dalla “Partita del dono”, disputata nella primavera scorsa allo stadio Morgagni con la partecipazione della Nazionale Italiana Cantanti che andrà in beneficenza ad Avis, Aido e Admo. L’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni: Claudio Lelli 348.7261767; clellifo@alice.it . I prenotati dovranno entrare tassativamente entro le ore 20:30. Dopo tale orario non sarà garantito il posto che verrà assegnato ad eventuali persone in attesa.

Si segnalano come aree di parcheggio utili per raggiungere a piedi piazza XX settembre, che in occasione del concerto sarà interdetta al traffico e alla sosta: piazza del Carmine e il parcheggio di via Oberdan, i parcheggi del Campus Universitario. In caso di maltempo, l’evento si terrà al PalaRomiti (Via Sapinia, 40).

Memorial di calcio

Sabato 8 agosto, alle ore 20:30, allo Stadio “T. Morgagni” è in programma il memorial Sirotti tra Forlì e Cesena.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui