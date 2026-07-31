Forlì ricorda Silver Sirotti: il programma delle iniziative

Forlì ricorda il 52° anniversario del sacrificio di Silver Sirotti, giovane ferroviere che immolò la propria vita nell’attentato al treno Italicus per aiutare e salvare persone intrappolate in un vagone in fiamme. Era il 4 agosto 1974 e nei pressi della stazione di San Benedetto Val di Sambro, all’uscita di una galleria sui binari della Firenze - Bologna, un attentato prese di mira l’Espresso “Italicus”, un lungo convoglio con oltre quattrocento passeggeri, partito dalla capitale e diretto a Monaco di Baviera. La bomba causò 12 morti e 105 feriti. Silver Sirotti, nato e cresciuto nella nostra città, si era diplomato nel 1968 all’Istituto tecnico industriale, aveva trovato lavoro nelle Ferrovie dello Stato ed era anche iscritto all’Università dove studiava per diventare ingegnere. Quel giorno stava compiendo il proprio dovere come controllore quando il convoglio fu vittima dell’attentato sul quale pesa la mancata chiarezza dal punto di vista giudiziario, fatto che rappresenta una ferita profonda per la storia della Repubblica. Dopo l’esplosione, Silver era salvo quando, come riportato dai testimoni, si lanciò in soccorso dei viaggiatori intrappolati tra le fiamme, tra i quali alcune persone della famiglia Russo. Alcune persone tentarono di dissuaderlo dal suo intento di continuare a dare aiuto ma Silver non si fermò: impugnò un estintore e tornò all’interno dove trovò la morte a causa del fumo e delle fiamme.

Per sottolineare il valore umano e dell’atto di coraggio di Sirotti, il Comune di Forlì e insieme alla famiglia e a importanti realtà cittadini ha organizzato un programma di iniziative.