Forlì ricorda Roberto Ruffilli. Baccarini: “Ha difeso principi della Costituzione che sono stati traditi” VIDEO GALLERY

Forlì oggi ha celebrato il senatore Roberto Ruffilli a 38 anni dal suo assassinio da parte delle Brigate Rosse. Ruffilli è stato ricordato con stima e affetto dal senatore Romano Baccarini: “Roberto Ruffilli ha tentato disperatamente di recuperare i principi della Costituzione, con i partiti come punto di riferimento della politica. Una democrazia non governata dall’alto, ma dal basso. Oggi invece noi abbiamo avuto interventi indebiti da parte di americani e russi, ecco perché personaggi come Ruffilli e Moro vanno celebrati. Ruffilli ha difeso principi della Costituzione che sono stati traditi”.