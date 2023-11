Forlì ricorda le vittime della strada

“Il dovere di esserci per ricordare le oltre tremila vittime della strada del 2022 e per mettere in atto tutte le misure possibili per fermare la strage, non ultimi l’educazione e i moniti ai più giovani di tenere sempre alti l’attenzione e il rispetto delle regole per non bruciare in un attimo la loro esistenza”.

Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che ha partecipato questa mattina a Forlì alla cerimonia organizzata dalla Prefettura di Forlì-Cesena e dal Comune di Forlì in occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, con la posa di un albero e di una targa nel piazzale antistante al Comando della Polizia Locale di Forlì. “C’è un importante impegno del ministro Matteo Salvini su questo fronte anche attraverso la rivisitazione del Codice della strada con l’obiettivo di individuare misure per ridurre gli incidenti e per mettere in atto azioni e strumenti di prevenzione. Essenziali i corsi di educazione stradale nelle scuole indirizzate anche ai bambini e per responsabilizzare i genitori. L’obiettivo è rafforzare nella società una cultura diffusa della sicurezza stradale, mettendo in guardia dai principali ‘nemici’ di una guida sicura ovvero alta velocità, disattenzione, mancata attenzione alle regole della strada, guida sotto l’effetto di alcol o droghe”.