Forlì ricorda la missionaria Annalena Tonelli

Sarà il vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza a presiedere, domani alle 20.45, in Cattedrale, la veglia missionaria nel ricordo di Annalena Tonelli a 21 anni dalla barbara uccisione in Somaliland. Nel corso della celebrazione, proposta dall’Ufficio missionario diocesano, dal Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e dalla Compagnia Quelli della Via e che avrà come titolo “La preghiera di Annalena”, interverrà monsignor Giorgio Bertin, già amministratore apostolico di Mogadiscio e vescovo emerito di Gibuti, la diocesi in cui si trova Borama, l’ultima tappa esistenziale della missionaria forlivese e il luogo ove trovò la morte il 5 ottobre 2003, assassinata da un commando islamista. Assieme a monsignor Bertin interverrà Agata Riva, monaca della Piccola Famiglia della Resurrezione, amica di Annalena Tonelli.