Forlì ricorda il funzionario del Comune Giovanni Milanesi

E’ in programma venerdì sera, alle 18.30, nella chiesa di San Paolo Apostolo, in via Pistocchi, la messa in ricordo di Giovanni Milanesi ad un anno dalla scomparsa. Il tecnico comunale con un passato nella massima serie calcistica, fu strappato alla vita il 20 marzo 2025 all’età di 59 da un male implacabile. Apprezzato e benvoluto da tutti, a cominciare dal Comune di Forlì, dove operava dal 2015 nell’ambito della viabilità, era appena diventato funzionario per selezione interna. Al suo funerale, celebrato nel Duomo di Forlì accorsero almeno mille persone. «Di lui – è il ricordo della sorella Laura – ci manca tutto: l’allegria, la solarità, il sorriso, i tanti gesti di generosità gratuita». Accanto al feretro durante la funzione religiosa, campeggiava una maglia blucerchiata: in gioventù, Milanesi era stato compartecipe di una delle “favole” più avvincenti della storia calcistica italiana, la Sampdoria dei “gemelli del gol” Vialli e Mancini. Era professionista sul lavoro ma anche nel canto, soprattutto nell’esecuzione del suo amato Baglioni, e pure uomo di fede, molto attivo in parrocchia, a Bussecchio. «La tua presenza è sempre forte - ha scritto sul suo profilo Fb l’amico Andrea Amadori –ogni giorno, quando mi sveglio, ti saluto guardando il tuo sorriso nella foto che tengo di fianco al mio letto. Penso che comunque ci sei, che ci sono cose e pensieri che ti fanno stare più vicino a me, che prima o poi ci rivedremo. Andiamo avanti ancora assieme».