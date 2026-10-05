Forlì ricorda Annalena Tonelli: il suo messaggio per gli ultimi

Sarà il vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza a presiedere, questa sera alle 20.45, in Cattedrale, la Veglia Missionaria nel ricordo di Annalena Tonelli a 23 anni dalla barbara uccisione a Borama, in Somalia. Nel corso della celebrazione, dal titolo “Uniti in Cristo, uniti nella missione”, sarà letto il messaggio pervenuto dal Somaliland, in occasione dell’anniversario della nascita della missionaria forlivese (2 aprile 1943): «Oltre questo mondo, la tua luce continua a guidarci e a ispirarci. Dall’Italia a Somaliland, ci hai insegnato a leggere, a scrivere e a superare una società che spesso si voltava le spalle. Hai piantato semi di conoscenza e comunità dove gli altri vedevano solo muri. Il tuo coraggio e la tua visione continuano a plasmare chi siamo, dando a noi forza, speranza e scopo ogni giorno. Ti onoriamo, oggi, domani e sempre».