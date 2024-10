Forlì, riapre “Terzo tempo”: un luogo di incontro e di lavoro per le persone fragili

Dopo 10 anni di storie e sapori, venerdì 4 ottobre alle 17, riapre a Vecchiazzano “Terzo Tempo Caffè e Cucina” con un look completamente rinnovato e con un nuovo brand, ma con lo stesso spirito e gli stessi valori di sempre. Il locale, che vuole essere un punto di riferimento per la comunità forlivese, si presenta ora con un ambiente più moderno e accogliente, pensato per continuare a far sentire gli ospiti a casa.

Il progetto.

“Terzo Tempo Caffè e Cucina” è un progetto imprenditoriale innovativo nato nel 2014 e promosso dalla Cooperativa Sociale L’Accoglienza. È un luogo in cui si concretizza l’impegno della cooperativa nel creare un punto di incontro e aggregazione comunitaria per famiglie e ragazzi, attento alle persone e alle relazioni. Promuove un’idea vivace di comunità, offrendo opportunità di formazione e inserimento lavorativo per le persone più fragili sul mercato del lavoro, nel rispetto dei valori che appartengono ai suoi promotori: solidarietà, giustizia sociale, collaborazione, inclusione, valorizzazione di luoghi di convivenza e attenzione al bene comune.

La riapertura segna il nuovo inizio di un luogo che continua a essere un punto di riferimento per la comunità. Oltre alla cucina, “Terzo Tempo” è “uno spazio che dà spazio”. Il locale, infatti, continuerà a ospitare eventi culturali, artistici e serate a tema con lo scopo di offrire a tutti diverse modalità di incontro.

Una nuova immagine per una bella storia

Il nuovo logo racconta che “Terzo Tempo” è molto più di un locale. Il grande e luminoso bar ristorante all’interno del parco del Polisportivo Nevio Treossi di Vecchiazzano, in via Pigafetta, 19 è, in realtà, un “terzo luogo”, uno spazio pubblico e sociale dove trascorrere il tempo gustando delizie culinarie e dove la comunità si costruisce attraverso l’interazione e la condivisione. Qui, il tempo è dedicato alle relazioni e alla convivialità: tra una pizza e un panino si scopre il valore di un progetto che trasforma un ristorante normale in un posto speciale che, oltre a offrire piatti di qualità, crea opportunità per la comunità e promuove l’inclusione lavorativa per persone svantaggiate.

Programma dell’evento inaugurale

Per festeggiare la riapertura la cittadinanza è invita a partecipare all’inaugurazione, venerdì 4 ottobre. Si inizia alle 17:00 con un momento di accoglienza per tutti i partecipanti. Alle 17:30 seguiranno laboratori creativi dedicati ai bambini e ragazzi, mentre alle 18:30 ci sarà il saluto ufficiale delle istituzioni cittadine, accompagnato dal tradizionale taglio del nastro. La serata si concluderà dalle 19:30 con un buffet e musica dal vivo.

Per informazioni: https://www.terzotempoforli.it/