Forlì, riapre la palestra “Mercuriali”. Malagò: “Complimenti, è una giornata bellissima”

Forlì
Foto e video Fabio Blaco
Foto e video Fabio Blaco

A due anni dalla devastante alluvione del maggio 2023, la storica palestra della ginnastica “G. Mercuriali” ha riaperto le sue porte. Un intervento di ricostruzione importante e realizzato anche grazie alla donazione di 300mila euro di CIA-Conad. Un momento di festa a Forlì insieme all’ex presidente del Coni Giovanni Malagó: “Sono contento di essere qui oggi - ha detto Malagò - è un atto d’amore, un affare di famiglia (la nonna è il padre erano originari di Forli, ndr). Questa per me è un’occasione per ricordare il rapporto con un grande personaggio come Bruno Grandi. Ringrazio il Comune di Forlì che è riuscito a battere ogni record nei tempi di realizzazione e Conad, perché è la dimostrazione che quando il rapporto pubblico-privato funziona, tutto prende una piega positiva. Qui operano 4 società sportive e insieme collaborano ginnastica artistica e ritmica, un caso da esporre quasi all’università. Non è scontato, nei miei 12 anni di presidenza del Coni, purtroppo, ho visto realtà non riuscire a fare squadra e sfasciare discipline sportive. Mi avete regalato una giornata bellissima”.

Presente anche il presidente di Federginnastica Andrea Facci, che si è prodotto in un commosso ricordo di Bruno Grandi.

A nome di Conad è intervenuto l’amministratore delegato Luca Panzavolta: “Questo è un momento di gioia per una struttura che torna a disposizione dei ragazzi”.

“Ci auguriamo - ha detto Panzavolta - che questa gioia in futuro possa viverlo chi ora vive nelle macerie non per la furia degli elementi, ma per la guerra. Cia Conad ha un forte legame con il territorio e nelle giornate drammatiche dell’alluvione ricordo la solidarietà di altre cooperative Conad che ci diedero una grossa mano”.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui