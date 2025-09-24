Forlì, riapre la palestra “Mercuriali”. Malagò: “Complimenti, è una giornata bellissima”

A due anni dalla devastante alluvione del maggio 2023, la storica palestra della ginnastica “G. Mercuriali” ha riaperto le sue porte. Un intervento di ricostruzione importante e realizzato anche grazie alla donazione di 300mila euro di CIA-Conad. Un momento di festa a Forlì insieme all’ex presidente del Coni Giovanni Malagó: “Sono contento di essere qui oggi - ha detto Malagò - è un atto d’amore, un affare di famiglia (la nonna è il padre erano originari di Forli, ndr). Questa per me è un’occasione per ricordare il rapporto con un grande personaggio come Bruno Grandi. Ringrazio il Comune di Forlì che è riuscito a battere ogni record nei tempi di realizzazione e Conad, perché è la dimostrazione che quando il rapporto pubblico-privato funziona, tutto prende una piega positiva. Qui operano 4 società sportive e insieme collaborano ginnastica artistica e ritmica, un caso da esporre quasi all’università. Non è scontato, nei miei 12 anni di presidenza del Coni, purtroppo, ho visto realtà non riuscire a fare squadra e sfasciare discipline sportive. Mi avete regalato una giornata bellissima”.

Presente anche il presidente di Federginnastica Andrea Facci, che si è prodotto in un commosso ricordo di Bruno Grandi.