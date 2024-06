Forlì, riapre l’Arena Eliseo

In città torna il cinema sotto le stelle. Venerdì 21 giugno, a partire dalle 20.45, riapre l’arena Eliseo, nell’affascinante corte interna di corso della Repubblica, 108 con la proiezione di “Buena vista social club” di Wim Wenders. Anche quest’anno il programma contiene al suo interno serate dedicate al progetto Fice, promosso dalla Regione Emilia Romagna per la promozione del cinema e degli autori italiani. In particolare il 26 giugno sarà presentato “Food for profit” alla presenza del co-regista Paolo D’Ambrosi. Sarà mantenuta anche la collaborazione, iniziata nel 2023, con la scuola di filosofia Praxis. Quest’anno il film scelto per essere poi dibattuto in “sala” è ’Povere creature!’ di Yorgos Lanthimos in programma il 19 luglio.