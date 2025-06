Forlì. Riapre il giardino dell’ex hotel della città: un nuovo spazio per eventi culturali

Da oggi Corso della Repubblica ritrova un nuovo spazio, chiuso da anni, dove incontrarsi e dove saranno protagonisti l’arte e una serie di eventi pronti a vivacizzarlo: il GiardinoGio davanti all’ex Hotel della Città. Un’idea nata a dicembre da un incontro tra il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, l’architetto Fabio Berni e Roberto Martini (direttore artistico del progetto), durante un evento solidale per Virginia Baldassarri organizzato nel giardino. «Il buon esito di questo evento di solidarietà ci ha portato a proseguire con l’Associazione Futura APS, per organizzare il giardino e renderlo vivo e fruibile tutto l’anno - spiega Martini - attraverso una vasta rete di collaboratori e amici, stiamo progettando ogni giorno il futuro di questo spazio insolito, quello che stiamo facendo è una grande operazione di sviluppo per una città in crescita, soprattutto quando si fa bella». Ora il giardino è uno spazio dedito alle arti per tutti, nuovi sguardi hanno trasformato i luoghi del passato e ridisegnato il giardino del futuro. A fare da cornice la mostra fotografica “La storia d’amore fra la calla e il tulipano” di Rosanna Parmeggiani e la mostra di sculture “Papaveri” di Alessandra Gellini. «La rigenerazione urbana consente di regalare alla cittadinanza la possibilità di riappropriarsi di spazi dimenticati - afferma l’architetto Berni - limitando l’uso del suolo, la cementificazione a discapito dell’ambiente naturale. Il GiardinoGio ne è un esempio».

Da dicembre a oggi l’Amministrazione comunale ha investito 90mila euro per la riqualificazione del giardino e la trasformazione degli spazi esistenti. «Il GiardinoGio - evidenzia il vicesindaco Bongiorno - nasce da una virtuosa collaborazione tra cittadini, associazioni, attività economiche e Amministrazione comunale. Sarà un luogo che darà ulteriore impulso al percorso in atto per rendere sempre più attrattivo, vivace e frequentato il nostro bellissimo centro storico». L’idea del GiardinoGio è stata accolta con entusiasmo dal team Mondadori Bookstore Mega Forlì che ha realizzato la prima edizione di Librincorso. «Si ridà alla città uno spazio bello e storico che può contribuire a rilanciare Corso della Repubblica - dichiara Massimo Foschi -. Librincorso si svolgerà i giovedì oltre a due appuntamenti straordinari e punta a valorizzare anche le autrici forlivesi». La rassegna letteraria parte questa sera alle 21.15 con Fulvio Marino che presenta il suo libro “Tutta l’Italia del pane” (Slow Food). Domani appuntamento straordinario con Chiara Francini e il suo ultimo romanzo “Le Querce non fanno limoni” (Rizzoli). Il 3 luglio spazio a Cristina Rizzo e Edoardo Gagliardi. Librincorso proseguirà poi fino al 31 luglio.