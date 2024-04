Forlì. Riaperta la Rocca di Ravaldino, oltre 1.300 accessi il primo giorno FOTO

La Rocca di Ravaldino riapre i battenti al pubblico e registra subito oltre 1.300 ingressi. Ieri il sindaco Gian Luca Zattini ha simbolicamente aperto il cancello di accesso alla fortezza di Caterina Sforza accompagnato dal rullo di tamburi, dallo squillo delle chiarine e da un gruppo di figuranti in costume d’epoca. Un tuffo nel passato per raccontare il futuro della Rocca che torna a disposizione della città, che sarà un nuovo incentivo per il turismo e che farà da cornice agli eventi culturali dell’arena estiva che si sposterà nell’antico maniero. Tanti i cittadini che hanno approfittato della bella giornata di sole per partecipare alla riapertura e visitare la parte ristrutturata e di nuovo fruibile e il parco, piccola oasi per grandi e bambini.

«Abbiamo voluto riqualificare, restaurare e restituire alla città uno dei monumenti della città – ha spiegato il dirigente del settore cultura Stefano Benetti –. La Rocca di Ravaldino rappresenta uno dei segni identificativi più forte della città che racchiude in sè il significato di un’epoca di splendore di Forlì, il ’400. Una struttura legata ai nomi di Ordelaffi e Sforza, che all’inizio del ’500 fu conquistata da Cesare Borgia, il quale assediò la fortezza difesa da Caterina Sforza in un disegno di conquista della Romagna. La Rocca è anche il simbolo dell’orgoglio di una comunità». Benetti ha poi sottolineato come la Rocca rappresenti «una formidabile opportunità di ampliare l’offerta turistica della nostra città. L’abbiamo resa uno spazio da vivere, a disposizione di tutti».

La Rocca di Ravaldino sarà aperta gratuitamente nei weekend, ospiterà il Festival di Caterina e l’Arena in Rocca diventando ancora di più un simbolo di Forlì tutto da scoprire.

«Dieci anni fa abbiamo dovuto chiudere la Rocca al pubblico per motivi di sicurezza, adesso finalmente è di nuovo fruibile - ha sottolineato il dirigente comunale Gianluca Foca - e a fine maggio partirà la vocazione agli eventi con l’Arena. E’ una grande soddisfazione per tutti noi essere riusciti a realizzare il recupero della fortezza». Simona Scattolin ha invece ripercorso i lavori effettuati per stralci illustrando i vari step del recupero. Dario Pinzarrone del Servizio verde mobilità ha annunciato che il 4 di maggio partiranno il lavori per realizzare una pista ciclabile. «Pista ciclabile che sorgerà dentro il fossato della Rocca, il progetto è stato approvato dalla Sovrintendenza, sarà tutta in legno e serviranno circa sei mesi per terminarla».

«Riaprire la Rocca di Ravaldino dopo tanti anni è una grande emozione - ha detto il sindaco Gian Luca Zattini - è uno dei cuori pulsanti della nostra città che sarà di nuovo fruibile e a disposizione dei cittadini».