Forlì, riaperta al traffico la Ss 67 tra Dovadola e Rocca San Casciano: intervento da 5,5 milioni VIDEO

Oggi, mercoledì 17 dicembre, è stato riaperto al traffico il tratto in località Casone, nei pressi del km 168 tra Dovadola e Rocca San Casciano, dove sono in conclusione i lavori eseguiti in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Emilia Romagna nel maggio del 2023: nel tratto ricompreso tra il km 165 ed il km 169, con un investimento complessivo di 5,5 milioni di euro, sono stati eseguiti rilevanti lavori di ripristino e messa in sicurezza del piano viabile, tra cui una scogliera di massi ciclopici a protezione della scarpata di sottoscarpa di un tratto della statale, importanti opere di presidio e di contenimento di controripa a protezione della stessa, paratie di micropali ed installazione di nuove barriere di sicurezza.

Questa riapertura al traffico dell’intera carreggiata segue quelle eseguite nei mesi scorsi lungo la SS67: è stato eliminato il semaforo posto al km 146,900 a Portico di Romagna e più di recente, è stato rimosso anche il restringimento di carreggiata regolato da semaforo nei pressi del km 162,550 a Rocca San Casciano.

In corrispondenza di questi due tratti, nell’ambito di un investimento complessivo di 2 milioni di euro, sono state eseguite paratie di micropali a ricostruzione e sostegno del piano viabile, ceduto in occasione degli eventi alluvionali.

Dall’avvio dei lavori di ricostruzione post alluvione, lungo la strada statale 67 “Tosco Romagnola”, Anas ha dato avvio ad interventi per un totale di oltre 24,4 milioni di euro di interventi finanziati.